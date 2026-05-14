Си Цзиньпин предупредил США о риске конфликта из-за тайваньского вопроса

"Сегодня президент Дональд Трамп провел около двух часов за закрытыми дверями со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. На встрече отчетливо проявились различные и существенные контрасты. Трамп начал ее с того, что сказал, что он большой друг Си. Он действительно хвалил отношения с Китаем и был полон оптимизма, в то время как Си говорил о том, что неправильное обращение Вашингтона с Тайванем может поставить под угрозу эти отношения. Си также говорил о том, что обе державы должны быть осторожны, чтобы избежать будущих конфликтов. Мы не слышали от Трампа, как прошла встреча, но, по словам Си, он был определенно немного пессимистичен и немного мрачен по тону".