Си Цзиньпин предупредил США о риске конфликта из-за тайваньского вопроса
Мировая тема номер один - переговоры Си Цзиньпина и Трампа в Пекине. Лидеры обсудили украинский вопрос, иранский конфликт и обстановку на Корейском полуострове, сообщило агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин подчеркнул, что державы должны быть партнерами, а не соперниками, но жестко предупредил: обострение тайваньского вопроса несет критические риски для отношений. Трамп в ответ подтвердил готовность обсуждать условия взаимной торговли.
Уилл Вайссерт, обозреватель агентства Associated Press:
"Сегодня президент Дональд Трамп провел около двух часов за закрытыми дверями со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в Большом зале Дома народных собраний в Пекине. На встрече отчетливо проявились различные и существенные контрасты. Трамп начал ее с того, что сказал, что он большой друг Си. Он действительно хвалил отношения с Китаем и был полон оптимизма, в то время как Си говорил о том, что неправильное обращение Вашингтона с Тайванем может поставить под угрозу эти отношения. Си также говорил о том, что обе державы должны быть осторожны, чтобы избежать будущих конфликтов. Мы не слышали от Трампа, как прошла встреча, но, по словам Си, он был определенно немного пессимистичен и немного мрачен по тону".
Внимание журналистов привлекло приветственное рукопожатие Трампа и Си, длившееся 14 секунд. Президент США попытался использовать фирменный "трюк", потянув руку Си на себя, чтобы показать "доминирование", но китайский лидер проявил стальную выдержку. Си Цзиньпин жестко зафиксировал руку, не позволив Трампу перехватить инициативу.