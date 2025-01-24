Си Цзиньпин принял приглашение поучаствовать в праздновании Дня Победы в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие в праздновании 9 мая 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала "Россия-24", сообщает ТАСС.

"Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября", - указал он.