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Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии поддерживать ООН

Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии поддерживать ООН

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю совместно со странами Центральной Азии необходимо отстаивать историческую правду и защищать итоги Второй мировой войны, в том числе поддерживать ООН, пишет ТАСС.

"Текущий год ознаменован 80-летием победы китайского народа в войне против японских агрессоров, 80-летием победы в мировой войне против фашизма, а также 80-летием основания ООН. В тяжелые годы войны народы Центральной Азии и Китая протянули руку друг другу, разделили горе и радости, внесли крупный вклад в справедливое дело человечества. Мы должны отстаивать историческую правду, защищать итоги Второй мировой войны, поддерживать мироустройство, в центре которого находится ООН, чтобы мир и развитие были более устойчивыми и предсказуемыми", - сказал он, выступая на втором саммите стран региона и КНР в Астане.

Фото ТАСС

КНРСи Цзиньпин