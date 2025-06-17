Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии поддерживать ООН

"Текущий год ознаменован 80-летием победы китайского народа в войне против японских агрессоров, 80-летием победы в мировой войне против фашизма, а также 80-летием основания ООН. В тяжелые годы войны народы Центральной Азии и Китая протянули руку друг другу, разделили горе и радости, внесли крупный вклад в справедливое дело человечества. Мы должны отстаивать историческую правду, защищать итоги Второй мировой войны, поддерживать мироустройство, в центре которого находится ООН, чтобы мир и развитие были более устойчивыми и предсказуемыми", - сказал он, выступая на втором саммите стран региона и КНР в Астане.