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Си Цзиньпин призвал страны Центральной Азии поддерживать ООН
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю совместно со странами Центральной Азии необходимо отстаивать историческую правду и защищать итоги Второй мировой войны, в том числе поддерживать ООН, пишет ТАСС.
"Текущий год ознаменован 80-летием победы китайского народа в войне против японских агрессоров, 80-летием победы в мировой войне против фашизма, а также 80-летием основания ООН. В тяжелые годы войны народы Центральной Азии и Китая протянули руку друг другу, разделили горе и радости, внесли крупный вклад в справедливое дело человечества. Мы должны отстаивать историческую правду, защищать итоги Второй мировой войны, поддерживать мироустройство, в центре которого находится ООН, чтобы мир и развитие были более устойчивыми и предсказуемыми", - сказал он, выступая на втором саммите стран региона и КНР в Астане.
Фото ТАСС