Си Цзиньпин провел встречу с Дональдом Трампом - расскажем о ключевых моментах

Впервые за 9 лет Дональд Трамп посещает с визитом Пекин. Еще перед вылетом американский лидер заявил журналистам, что встреча с Си Цзиньпином будет позитивной и хорошей.

Государственный визит Трампа в КНР стартовал 13 мая. Около 8 часов вечера по местному времени американский борт номер один приземлился в аэропорту Шоуду, у трапа самолета президента США встречал заместитель председателя КНР Хань Чжэн. И такой высокий прием - весьма показательный положительный сигнал со стороны Китая, поскольку ранг встречающего в протокольной практике КНР имеет значение. Также, поскольку визит государственный, прошел соответствующий церемониал с участием роты почетного караула.

14 мая в 10 утра по пекинскому времени на площади у восточных ворот Дома народных собраний Поднебесной прошла торжественная церемония встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

К слову, китайские эксперты обращали внимание на то, что такой церемониал - стандартная практика для государственных визитов и подобных приветствий глав иностранных государств и президент США не является исключением. Что касается протокольной части встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа, глава КНР подчеркнул, что на фоне турбулентности на мировой арене Пекин и Вашингтон могут преодолеть вызовы и начать новые образцовые отношения между двумя государствами.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

"Уважаемый президент Дональд Трамп, очень рад встретиться с Вами в Пекине. Это Ваш второй визит в Китай спустя 9 лет. Наша встреча в центре внимания всего мира на фоне перемен и турбулентности на мировой арене. Мир стоит на перекрестке. Наши страны могут преодолеть вызовы и начать новые образцовые отношения между двумя государствами".

Президент США в ответном слове обратил внимание, что вместе с Си Цзиньпином установлены самые долгие личные связи между лидерами США и Китая. Дональд Трамп выразил уверенность, что любые разногласия можно решить даже по телефону.

Дональд Трамп, Президент США:

"Мы с Вами знакомы уже долгое время. Фактически это самые длительные отношения между нашими странами, которые когда-либо были у двух лидеров, и для меня это честь. У нас были фантастические отношения. Мы ладили, а когда возникали трудности, мы их решали. Я звонил Вам, и Вы звонили мне, когда у нас возникала проблема. Всякий раз, когда у нас возникала проблема, мы решали ее очень быстро, и у нас будет фантастическое будущее вместе. Такое уважение к Китаю, к той работе, которую Вы проделали. Вы великий лидер. Я всем говорю, что Вы великий лидер. Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду, и я просто хочу сказать от имени всей той замечательной делегации, которая у нас есть: у нас величайшие бизнесмены, самые крупные и, я полагаю, лучшие в мире".

Вместе с хозяином Белого дома в Пекин прилетели руководители крупнейших американских компаний. А это основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, президент Boeing Келли Ортберг, главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон и гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг. Перед встречей Трамп в своей соцсети писал, что планирует попросить Си Цзиньпина открыть Китай для этих компаний.