Си Цзиньпин заявил, что Китай может сыграть позитивную роль в восстановлении мира на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что его страна готова сыграть позитивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, информирует РИА Новости.

17 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в Астане на полях саммита "Центральная Азия - Китай". В ходе встречи стороны, в частности, обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке.

"Китай готов работать со всеми сторонами, чтобы играть конструктивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что военные действия Израиля против Ирана вызвали резкое усиление напряженности на Ближнем Востоке, и Китай глубоко обеспокоен этим.

"Мы выступаем против любых действий, которые нарушают суверенитет, безопасность и территориальную целостность других стран", - сказал глава КНР.

Он добавил, что военный конфликт не является путем решения проблемы, а эскалация региональной ситуации не отвечает общим интересам международного сообщества.