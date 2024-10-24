Си Цзиньпин заявил, что необходимо как можно скорее добиться деэскалации конфликта в Украине

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Необходимо как можно скорее добиться деэскалации конфликта в Украине. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 24 октября на саммите БРИКС в формате "аутрич/плюс" в Казани, сообщает БЕЛТА.

"Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации и проложить путь к политическому урегулированию кризиса", - подчеркнул Си Цзиньпин.