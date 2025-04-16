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Сикорский: Польша признает государство Палестина
Польша признает государство Палестина, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне.
"Польша уважает право Израиля на существование и права палестинского народа. Польша признает палестинское государство - у нас есть посол в Варшаве", - цитирует Сикорского пресс-служба внешнеполитического ведомства.
"Мы поддерживаем все усилия по прекращению кровопролития в секторе Газа", - добавил он.
В конце мая сообщалось, что Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестину в качестве государства в границах, установленных в 1967 году. МИД Израиля незамедлительно отозвал своих послов из этих стран для консультаций и объявил выговор послам этих европейских стран в Израиле.