Сикорский: Польша признает государство Палестина

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Польша признает государство Палестина, заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция может признать государство Палестина в июне.

"Польша уважает право Израиля на существование и права палестинского народа. Польша признает палестинское государство - у нас есть посол в Варшаве", - цитирует Сикорского пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Мы поддерживаем все усилия по прекращению кровопролития в секторе Газа", - добавил он.