Сильнейший град обрушился на китайский Гуйян
Автор:Редакция news.by
Сильнейший град обрушился на китайский Гуйян. За считанные минуты город оказался под ковром изо льда и снега. Размер градин достигал 2-3 сантиметров. Особенно не повезло водителям - повреждены сотни автомобилей.
Под ударом стихии оказался и индийский Джайпур.
Град - одно из самых зрелищных и опасных природных явлений, иногда за несколько минут он успевает натворить немало бед. Зачастую градины падают со скоростью до 100 километров в час.