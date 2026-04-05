Сильнейший град обрушился на китайский Гуйян. За считанные минуты город оказался под ковром изо льда и снега. Размер градин достигал 2-3 сантиметров. Особенно не повезло водителям - повреждены сотни автомобилей.

Град - одно из самых зрелищных и опасных природных явлений, иногда за несколько минут он успевает натворить немало бед. Зачастую градины падают со скоростью до 100 километров в час.