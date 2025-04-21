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Сильнейший пожар в Тбилиси. В столице Грузии горит рынок

Сильнейший пожар  - в центре Тбилиси. Возгорание произошло на вещевом рынке у станции метро "Вокзальная площадь".

На месте работают пожарные расчеты, по предварительным данным, пострадавших нет. Как сообщают очевидцы, огонь возник около 6 утра в магазине обуви.

Продавцы активно освобождают территорию на рынке, пытаясь сохранить хотя бы часть своих товаров. Причины пожара удастся установить только после локализации возгорания.

ГрузияТбилисипожар