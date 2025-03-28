Сильный пожар произошел в аквапарке в Абу-Даби

Сильный пожар произошел 28 марта на территории аквапарка Yas Waterworld - одного из крупнейших аттракционов в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщила полиция Абу-Даби в социальной сети X, информирует ТАСС.

В заявлении говорится, что очаг возгорания находился в строящейся части аквапарка. По данным эмиратского издания The National, пожар начался около 14 часов по местному времени. Густой черный дым, поднимавшийся над районами Ferrari World и Yas Marina Circuit, был виден из разных концов города, сообщили ТАСС очевидцы.

В заявлении полиции Абу-Даби говорится, что экстренные службы уже ликвидировали возгорание. "В результате пожара никто не пострадал, он был успешно потушен, начался процесс охлаждения и удаления дыма", - добавили в столичной полиции.

Отмечается, что полицейские также перекрыли движение в районе Yas Waterworld, чтобы обеспечить доступ спасателей к месту происшествия. Служба поддержки клиентов международного аэропорта Абу-Даби, который находится примерно в 12 км от парка развлечений, сообщила, что пожар не повлиял на его работу.