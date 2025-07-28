Сильные дожди накрыли Польшу: подтоплено минимум 35 участков и зданий

Сильные ливни проходят через Польшу, из-за этого улицы многих городов оказались затоплены. Интенсивные осадки были зафиксированы во многих воеводствах. Одним из самых подтопленных городов оказался Кельце.

Обильные осадки превратили большинство дорог в бурные потоки. Подтоплено как минимум 35 участков и зданий, многие автомобили не смогли проехать по затопленным улицам и заглохли прямо в воде. Полностью парализован после проливных дождей и Краков.