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Сильные дожди обрушились на Мальдивы

Сильные дожди обрушились на Мальдивы. В столице - Мале - улицы ушли под воду.

Сильные дожди в Мале вызвали наводнения. Были повреждены десятки домов. Подтопило и международный аэропорт Велана - там не принимали и не отправляли рейсы.

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