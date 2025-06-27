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Силовики Армении вошли в резиденцию Католикоса
Нескольким представителям спецназа СНБ Армении удалось проникнуть на территорию резиденции Католикоса, где верующие не дают задержать архиепископа Микаеля Аджапахяна, которому инкриминируется призыв к захвату власти в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Армения.
На выложенных агентством кадрах видно, как несколько спецназовцев через окно сторожевого пункта у одного из запасных входов в Эчмиадзин по очереди проникают на территорию.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в пятницу прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, после чего между полицейскими и священниками возникла потасовка. Позже архиепископ подчеркнул, что готов пойти вместе с силовиками, заявив, что не является угрозой для Армении, "настоящая угроза сидит в правительстве".
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения".
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, потому что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.