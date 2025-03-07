Силы безопасности Сирии взяли под контроль город Латакия

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Силы безопасности Сирии, которые подчиняются новым властям страны, взяли под контроль город Латакия, вытеснив вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщил в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera начальник полиции Латакии, пишет ТАСС.

"Город взят под контроль, осада с военных объектов снята, а остатки прежнего режима вытеснены", - сказал он. По словам представителя правоохранительных органов, силы безопасности "начали зачистку районов Джеблы и Кардахи" - населенных пунктов, расположенных в провинции Латакия.

Ранее телеканал Al-Ikhbaria ("Аль-Ихбария") проинформировал, что в одном из кварталов города Латакия продолжаются столкновения между подразделениями сил безопасности и сторонниками Асада. По его сведениям, военные продолжают прочесывать населенные пункты одноименной провинции в поисках вооруженных лиц. Телеканал также сообщил, что правительственные подразделения вошли в портовый город Банияс, находящийся в провинции Тартус.

6 марта в различных районах Латакии начались столкновения между силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада. Недалеко от Джеблы расположена российская авиабаза Хмеймим.

Силы безопасности объявили, что участвующие в столкновениях вооруженные лица связаны с бывшим командиром частей специального назначения Сухейлем аль-Хасаном. По данным телеканала Al Jazeera, в боях погибли по меньшей мере 15 сотрудников сирийских органов безопасности.