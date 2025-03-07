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Силы безопасности Сирии взяли под контроль город Латакия
Силы безопасности Сирии, которые подчиняются новым властям страны, взяли под контроль город Латакия, вытеснив вооруженных сторонников бывшего президента республики Башара Асада. Об этом сообщил в комментарии катарскому телеканалу Al Jazeera начальник полиции Латакии, пишет ТАСС.
"Город взят под контроль, осада с военных объектов снята, а остатки прежнего режима вытеснены", - сказал он. По словам представителя правоохранительных органов, силы безопасности "начали зачистку районов Джеблы и Кардахи" - населенных пунктов, расположенных в провинции Латакия.
Ранее телеканал Al-Ikhbaria ("Аль-Ихбария") проинформировал, что в одном из кварталов города Латакия продолжаются столкновения между подразделениями сил безопасности и сторонниками Асада. По его сведениям, военные продолжают прочесывать населенные пункты одноименной провинции в поисках вооруженных лиц. Телеканал также сообщил, что правительственные подразделения вошли в портовый город Банияс, находящийся в провинции Тартус.
6 марта в различных районах Латакии начались столкновения между силами безопасности и вооруженными формированиями, поддерживающими Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада. Недалеко от Джеблы расположена российская авиабаза Хмеймим.
Силы безопасности объявили, что участвующие в столкновениях вооруженные лица связаны с бывшим командиром частей специального назначения Сухейлем аль-Хасаном. По данным телеканала Al Jazeera, в боях погибли по меньшей мере 15 сотрудников сирийских органов безопасности.
В связи с продолжающимися столкновениями, которые стали самыми массовыми с момента смены власти в арабской республике в декабре 2024 года, в провинциях Латакия, Тартус и Хомс был введен комендантский час. В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.