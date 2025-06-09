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Синьхуа: США и Китай начали торговые переговоры в Лондоне
Делегации США и Китая начали второй раунд торговых переговоров. Они проходят в столице Великобритании. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство Синьхуа.
О начале переговоров со своей стороны также сообщило агентство Reuters. Китайскую сторону представляет вице-премьер КНР Хэ Лифэн. В состав американской делегации входят глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп 5 июня провели телефонный разговор и договорились в ближайшее время провести новый раунд торгово-экономических переговоров.
Переговоры проходят на фоне попыток Вашингтона и Пекина снизить напряженность в торговых отношениях. В мае стороны достигли временного соглашения о частичном снижении взаимных пошлин на 90 дней.