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Сирия хочет присоединиться к БРИКС и направила заявку на вступление
Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на посла страны в РФ Башара Джаафари.
По словам посла, Сирия очень заинтересована в присоединении к данному интеграционному объединению.
Факт
БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы.
Дополнено в 21:56
Позже стало известно, что посол Сирии в России Башар Джаафари заявил, что его слова о подаче заявки на вступление в БРИКС были некорректно озвучены в процессе официального перевода.
"Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС", - прояснил Джаафари свою позицию.
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