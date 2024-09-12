Сирия хочет присоединиться к БРИКС и направила заявку на вступление

Сирия отправила заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на посла страны в РФ Башара Джаафари.

По словам посла, Сирия очень заинтересована в присоединении к данному интеграционному объединению.

Факт БРИКС основана в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы.

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Позже стало известно, что посол Сирии в России Башар Джаафари заявил, что его слова о подаче заявки на вступление в БРИКС были некорректно озвучены в процессе официального перевода.