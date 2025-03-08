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Сирия утопает в крови - вторые сутки идут этнические чистки и полевые казни
Сирия захлебывается в крови. В стране вторые сутки проходят этнические чистки и полевые казни. Под дуло автомата без разбора попадают старики, женщины и дети. Число жертв за последние два дня переросло отметку в 300. Большинство убитых - алавиты, представители течения в исламе, которое исповедует экс-президент страны Башар Асад и его окружение. О том, что поддержка Западом войны против Асада привела к гибели христиан, заявил американский журналист Такер Карлсон. На протяжении десятилетий тот защищал религиозные меньшинства в Сирии.
А новые дамасские власти называют происходящее "операцией по восстановлению безопасности".
Новое правительство Сирии уничтожает, как они называют, остатки ополченцев и тех, кто их поддерживает. Президент Арабской унитарианской партии Ливана заявил, что лишь в прибрежном районе Сирии жертвами кровавого Дамаска стали 1700 мирных жителей.