Сирия захлебывается в крови. В стране вторые сутки проходят этнические чистки и полевые казни. Под дуло автомата без разбора попадают старики, женщины и дети. Число жертв за последние два дня переросло отметку в 300. Большинство убитых - алавиты, представители течения в исламе, которое исповедует экс-президент страны Башар Асад и его окружение. О том, что поддержка Западом войны против Асада привела к гибели христиан, заявил американский журналист Такер Карлсон. На протяжении десятилетий тот защищал религиозные меньшинства в Сирии.