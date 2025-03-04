Сирийские власти получили контроль над крупнейшими месторождениями нефти и газа в стране

Власти Сирии после соглашения с курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС, SDF) взяли под контроль крупнейшие месторождения нефти и газа в стране. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

Руководство курдских SDF подписало в понедельник соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. Подписанным соглашением стороны в том числе достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР.

"Благодаря соглашению с SDF сирийские власти получили контроль над шестью нефтяными месторождениями в провинциях Дейр-эз-Зор, Хасеке и Ракка, общая мощность добычи которых составляет более 195,5 тысяч баррелей в сутки, а также над двумя газовыми месторождениями - Конико и Эс-Сувейдия мощностью в 13,5 млн кубометров газа в сутки… Прибыль от этого важнейшего сектора экономики будет вновь поступать в казну сирийского государства", - заявил собеседник источник.

Крупнейшими из этих месторождений считаются Омар в провинции Дейр-эз-Зор, мощность которого достигала в 1990-е годы порядка 80 тыс. баррелей в сутки, и месторождение Румейлан в провинции Хасеке с мощностью добычи около 100 тыс. баррелей нефти в сутки.

После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил", чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГИЛ.