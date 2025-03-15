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Ситуация в Белграде накалена до предела, но попытка повторить сценарий Майдана провалилась
Методичка не сработала - накануне в сербской столице предприняли попытку реализовать сценарий Майдана. По наущению западных кураторов в Белград были стянуты десятки тысяч недовольных, чтобы оказать давление на руководство страны. Однако, к счастью, голос разума возобладал и митингующие не перешли черту, отделяющую страну от политической пропасти.
Тем не менее, ситуация в столице Сербии была накалена до предела.
Сербию раскачивают уже четыре месяца - волнения начались в ноябре 2024 года после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, при котором погибли 15 человек. Трагедию использовали для обострения внутриполитической ситуации. Начались антиправительственные акции с требованием отставки главы республики. К выходным столицу наводнили недовольные, главным образом студенты. Они устраивали марши, жгли пиротехнику, переворачивали тракторы.
И даже попытались напасть на лагерь другого студенческого митинга, участники которого призывают не расшатывать ситуацию в стране и вернуться к учебе. Накануне в Белграде прошла самая массовая акция за все время беспорядков. Несмотря на периодический дождь, огромные толпы с флагами парализовали центр столицы, перекрыв дороги, прилегающие к администрации президента. По данным МВД страны, к зданию парламента Сербии вышли 107 тыс. человек.
Президент Сербии Александр Вучич призвал сограждан к мирным проявлениям протеста, а полицию - к сдержанности. Уже днем сообщили о первых пострадавших - машина въехала в толпу митингующих и сбила 3 человек.
Протестующие жгли пиротехнику, дымовые шашки, взрывали петарды. Повторили даже прыжки на майдане.
Как позже заявил глава Сербии, в Пионерский парк Белграда было заброшено более 60 взрывных устройств. Были повреждены или уничтожены свыше 100 тракторов. По оценкам властей, если бы не сельхозтехника, вряд ли удалось бы избежать кровопролития. Но потасовки и стычки все же были. Огромное скопление людей в какой-то момент привело к давке и панике, однако провокаторы все же потерпели поражение - уже ночью протестующие покинули площадь перед парламентом.
При этом правоохранительные органы не применяли силу и не пытались разогнать участников акции. Тем не менее травмы получили 56 человек. Были задержаны 22 участника акций - их подозревают в преступлениях против собственности, нападениях на полицейских и других лиц. Президент Сербии, комментируя произошедшее, отметил, что гордится действиями силовиков. В частности, он отверг применение ими дубинок и звуковых пушек. Все обошлось, но выводы на будущее сделаны.
Александр Вучич, президент Сербии:
"Мы хорошо поняли послание, и все должностные лица должны понимать, что значит, когда собирается так много людей. Нам придется измениться, придется многому научиться. Я надеюсь, что и другая сторона хорошо поняла послание большинства людей в нашей стране. То, что граждане Сербии не хотят цветных революций, что граждане Сербии не хотят насилия и что граждане Сербии меняют правительство через процедуру выборов".
Александр Вучич ранее предупреждал о возможной попытке госпереворота. Заявлял, что организаторы протестов из прозападных НГО настраивают молодежь на активное применение силы. По его словам, оппозиция планировала захватить ряд госучреждений, чтобы вынудить власть к формированию переходного правительства.
Ранее на фоне протестов в отставку ушел премьер-министр Сербии. До этого из-за трагедии в Нови-Саде свой пост покинул министр строительства, транспорта и инфраструктуры страны. Признание властями своей ответственности перед безопасностью людей - налицо. Но устроителей цветных революций это не останавливает.
В будущем стоит ожидать новых попыток устроить Майдан на улицах сербской столицы. Но, как уже было сказано, Белград усвоил послание.