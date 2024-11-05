Ситуация в Сирии: премьер заявил о готовности передать власть

Отмечается, что жертв среди мирного населения нет. Ранее глава действующего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook, выразил готовность передать власть в республике мирным путем после того, как сирийские боевики вошли в Дамаск и объявили о взятии города под контроль. Как информирует агентство Reuters, президент Башар Асад, предположительно, бежал. Лидер боевиков приказал не приближаться к общественным учреждениям, премьер будет контролировать их до передачи власти. Также премьер-министр Сирии призвал сохранить государственные институты, которые "предназначены для всех". Международный аэропорт Дамаска перестал принимать и отправлять рейсы. Сообщается, что большинство сирийских министров остаются в Дамаске, местонахождение Асада неизвестно.