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Ситуация в Сирии: премьер заявил о готовности передать власть

По Дамаску продвигаются формирования вооруженной оппозиции. Интенсивная стрельба слышна на улицах, передает ТАСС.

Отмечается, что жертв среди мирного населения нет. Ранее глава действующего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали в своем видеообращении, опубликованном на странице в Facebook, выразил готовность передать власть в республике мирным путем после того, как сирийские боевики вошли в Дамаск и объявили о взятии города под контроль. Как информирует агентство Reuters, президент Башар Асад, предположительно, бежал. Лидер боевиков приказал не приближаться к общественным учреждениям, премьер будет контролировать их до передачи власти. Также премьер-министр Сирии призвал сохранить государственные институты, которые "предназначены для всех". Международный аэропорт Дамаска перестал принимать и отправлять рейсы. Сообщается, что большинство сирийских министров остаются в Дамаске, местонахождение Асада неизвестно.

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