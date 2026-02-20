3.73 BYN
Ситуация в Вооруженных силах Украины: военнослужащие массово сдаются в плен российской армии
Украинское руководство не стремится быстро разобраться с конфликтом и найти консенсус в переговорном процессе. Несмотря на то что американская сторона заявляет о приближающемся успехе, конкретной информации после проведения переговоров нет ни от одной из трех сторон переговоров.
Однако поступает информация от первоисточников о ситуации на фронте с украинской стороны. Обморожения, отсутствие медицинской помощи и продуктового снабжения - так происходит по всем направлениям.
Юрий Рощук, военнослужащий ВСУ:
"У меня произошло отморожение до такой степени, что я попал в больницу, мне отрезали 9 пальцев на ногах".
Юрий Рощук рассказал про отсутствие ротации, еды и отказ в доставке теплой одежды и обуви - вся помощь от украинского командования личному составу ВСУ, который в буквальном смысле замерзал намертво в эти сильнейшие морозы. Как следствие - добровольная сдача в плен российской армии и ампутация обмороженных конечностей.
"Мы говорили по рации, что нам холодно, что мы хотим уже отдохнуть, чтобы хотя бы нас на недельку-две поменять. Конкретного ответа не было. Начался декабрь, были проблемы с едой. К этой проблеме добавились и сильные холода", - рассказал Юрий Рощук.
Это лишь один эпизод того, что происходит в окопах украинской армии. Можно было бы предположить, что это российская пропаганда и попытка запугать украинских воинов, мужественно сражающихся за независимость Украины. Однако это не единичный случай. Владимир Жуков, военнослужащий украинской армии, ныне военнопленный, рассказал о своем знакомстве с ТЦК и не только.
"Меня мобилизовали в городе Коломыя. Нас побили, скрутили. Три машины их было: патрульный ТЦК, какая-то машина опера, не знаю, кто там был. Они забрали нас и закрыли в помещении с решеткой. Пару часов там держали, потом отвезли в часть "Эдельвейс", - поделился Владимир Жуков.
Для понимания: это элитное тактическое формирование ВСУ появилось в 2015 году. В марте 2016-го в его состав вошли 2 националистических формирования: "Айдар" и "Донбасс". В феврале 2023 года Зеленский подписал указ, согласно которому бригада стала носить название "Эдельвейс", что отсылает к 1-й горнопехотной дивизии "Эдельвейс" вермахта.
"Когда с едой началась проблема, я начал пить мочу, потому что пить очень хотелось. Я брал чайные пакетики, кидал в мочу и ждал, пока она остынет. Другого выхода у меня не было, я бы умер. Все очень печально. Вещи мне не передали, я был в летней форме, получил обморожение ног", - рассказал военнослужащий ВСУ.
Украинские военнослужащие выбывают из строя из-за обморожений и переохлаждения - их забросили в затопленные блиндажи без обогрева. Об этом рассказал еще один украинский военнослужащий, пострадавший от безразличия своего командования.
"Я неделю запрашивал отход, старший сказал "нет", а если дернусь, то пристрелит. Днем ручьи текут, все залило, а ночью стоит мороз. Согреться нельзя. Если разводишь огонь, дрон сразу прилетает, они по теплу нас ищут. В блиндажах воды по колено, а в некоторых и по пояс. Я на ноги не могу встать", - сказал Дмитрий Кушнеренко.
Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российской армии. Делают они это добровольно и в большом количестве. Причина - пришло понимание, что для Зеленского и его чиновников они лишь расходный материал.
"В плену меня одели, обули, напоили и накормили, также дали теплые вещи", - отметил военнослужащий ВСУ.
Отойти с позиций командование бригад солдатам не позволяет. По словам военнопленных и данным радиоперехвата, до 30 % украинских военных выбывают из строя именно из-за обморожений, при этом эвакуировать их не представляется возможным.