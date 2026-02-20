Украинское руководство не стремится быстро разобраться с конфликтом и найти консенсус в переговорном процессе. Несмотря на то что американская сторона заявляет о приближающемся успехе, конкретной информации после проведения переговоров нет ни от одной из трех сторон переговоров.

Однако поступает информация от первоисточников о ситуации на фронте с украинской стороны. Обморожения, отсутствие медицинской помощи и продуктового снабжения - так происходит по всем направлениям.

военнослужащие ВСУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ed77d92-6395-4f0f-b2d0-21bac61be667/conversions/a75b00d4-88d3-4b68-901b-5c15f7681076-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ed77d92-6395-4f0f-b2d0-21bac61be667/conversions/a75b00d4-88d3-4b68-901b-5c15f7681076-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ed77d92-6395-4f0f-b2d0-21bac61be667/conversions/a75b00d4-88d3-4b68-901b-5c15f7681076-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0ed77d92-6395-4f0f-b2d0-21bac61be667/conversions/a75b00d4-88d3-4b68-901b-5c15f7681076-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Рощук, военнослужащий ВСУ:

"У меня произошло отморожение до такой степени, что я попал в больницу, мне отрезали 9 пальцев на ногах".

Юрий Рощук рассказал про отсутствие ротации, еды и отказ в доставке теплой одежды и обуви - вся помощь от украинского командования личному составу ВСУ, который в буквальном смысле замерзал намертво в эти сильнейшие морозы. Как следствие - добровольная сдача в плен российской армии и ампутация обмороженных конечностей.

"Мы говорили по рации, что нам холодно, что мы хотим уже отдохнуть, чтобы хотя бы нас на недельку-две поменять. Конкретного ответа не было. Начался декабрь, были проблемы с едой. К этой проблеме добавились и сильные холода", - рассказал Юрий Рощук.

военнослужащий ВСУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f95549b9-eb01-4e22-a138-787d5dbcfb00/conversions/573a9797-310f-4308-9a36-bfc4c2b391e6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f95549b9-eb01-4e22-a138-787d5dbcfb00/conversions/573a9797-310f-4308-9a36-bfc4c2b391e6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f95549b9-eb01-4e22-a138-787d5dbcfb00/conversions/573a9797-310f-4308-9a36-bfc4c2b391e6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f95549b9-eb01-4e22-a138-787d5dbcfb00/conversions/573a9797-310f-4308-9a36-bfc4c2b391e6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Это лишь один эпизод того, что происходит в окопах украинской армии. Можно было бы предположить, что это российская пропаганда и попытка запугать украинских воинов, мужественно сражающихся за независимость Украины. Однако это не единичный случай. Владимир Жуков, военнослужащий украинской армии, ныне военнопленный, рассказал о своем знакомстве с ТЦК и не только.

"Меня мобилизовали в городе Коломыя. Нас побили, скрутили. Три машины их было: патрульный ТЦК, какая-то машина опера, не знаю, кто там был. Они забрали нас и закрыли в помещении с решеткой. Пару часов там держали, потом отвезли в часть "Эдельвейс", - поделился Владимир Жуков.

Для понимания: это элитное тактическое формирование ВСУ появилось в 2015 году. В марте 2016-го в его состав вошли 2 националистических формирования: "Айдар" и "Донбасс". В феврале 2023 года Зеленский подписал указ, согласно которому бригада стала носить название "Эдельвейс", что отсылает к 1-й горнопехотной дивизии "Эдельвейс" вермахта.

"Когда с едой началась проблема, я начал пить мочу, потому что пить очень хотелось. Я брал чайные пакетики, кидал в мочу и ждал, пока она остынет. Другого выхода у меня не было, я бы умер. Все очень печально. Вещи мне не передали, я был в летней форме, получил обморожение ног", - рассказал военнослужащий ВСУ.

Украинские военнослужащие выбывают из строя из-за обморожений и переохлаждения - их забросили в затопленные блиндажи без обогрева. Об этом рассказал еще один украинский военнослужащий, пострадавший от безразличия своего командования.

военнослужащий ВСУ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f92ead3c-25dc-4e0a-850e-fa33f937e911/conversions/8c4cb594-70da-471c-978b-fe1274c8e3b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f92ead3c-25dc-4e0a-850e-fa33f937e911/conversions/8c4cb594-70da-471c-978b-fe1274c8e3b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f92ead3c-25dc-4e0a-850e-fa33f937e911/conversions/8c4cb594-70da-471c-978b-fe1274c8e3b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f92ead3c-25dc-4e0a-850e-fa33f937e911/conversions/8c4cb594-70da-471c-978b-fe1274c8e3b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Я неделю запрашивал отход, старший сказал "нет", а если дернусь, то пристрелит. Днем ручьи текут, все залило, а ночью стоит мороз. Согреться нельзя. Если разводишь огонь, дрон сразу прилетает, они по теплу нас ищут. В блиндажах воды по колено, а в некоторых и по пояс. Я на ноги не могу встать", - сказал Дмитрий Кушнеренко.

Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен российской армии. Делают они это добровольно и в большом количестве. Причина - пришло понимание, что для Зеленского и его чиновников они лишь расходный материал.

"В плену меня одели, обули, напоили и накормили, также дали теплые вещи", - отметил военнослужащий ВСУ.