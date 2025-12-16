3.68 BYN
Сийярто: ЕС не имеет права изымать российские активы и передавать их Украине
Европейские страны не имеют права изымать российские активы и передавать их Украине. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии. Сийярто отметил, что подобные шаги не имеют правового основания и несут угрозу миру.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
"В то время как мирные переговоры, дипломатическое решение кажется все ближе, Европейский союз абсолютно необоснованным захватом российских активов практически провоцирует риск продления конфликта и его перерастания во что-то более серьезное".
По словам Сийярто, речь идет о десятках миллиардов евро, взятых из кармана европейских налогоплательщиков. В Будапеште уверены: в стране, где коррупция укоренилась на высшем уровне, такие деньги окажутся в руках военной мафии. Подобные решения не только несправедливы, но и опасны для будущего всей Европы.