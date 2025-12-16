Сийярто: ЕС не имеет права изымать российские активы и передавать их Украине

Европейские страны не имеют права изымать российские активы и передавать их Украине. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии. Сийярто отметил, что подобные шаги не имеют правового основания и несут угрозу миру.

Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:

"В то время как мирные переговоры, дипломатическое решение кажется все ближе, Европейский союз абсолютно необоснованным захватом российских активов практически провоцирует риск продления конфликта и его перерастания во что-то более серьезное".