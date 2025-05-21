Сийярто: Украина ведет активную антивенгерскую пропаганду на международном уровне

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Украина ведет активную антивенгерскую пропаганду на международном уровне, Будапешт защищает свой суверенитет, препятствуя подрывной деятельности Киева и его спецслужб. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

"В последнее время мы наблюдаем все более активную деятельность украинских спецслужб и украинских шпионов здесь, в Венгрии. Параллельно с этим Украина ведет все более агрессивную пропаганду против Венгрии и венгров и в Украине, и в Венгрии, и на международном уровне. Конечно, мы используем свои средства как против украинской антивенгерской пропаганды, так и против украинской шпионской деятельности, мы защищаем суверенитет", - сказал Сийярто на пресс-конференции с генеральным секретарем Организации тюркских государств Кубанычбеком Омуралиевым.

Глава венгерского МИД также назвал "не поддающимся классификации" заявление депутата Закарпатского областного совета Роланда Цебера, признанного венгерскими спецслужбами украинским шпионом, который назвал в соцсети венгерскую правящую партию "Фидес" "загнанной в угол крысой".

"Это угроза, и к ней нужно относиться серьезно соответственно", - отметил Сийярто, назвав "позором" тесные связи лидера венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра с Цебером.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 мая созвал совет обороны в связи со шпионским скандалом, назвав последний операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе.

СБУ 9 мая заявила, что впервые в истории Украины якобы разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая, как утверждается, вела шпионскую деятельность, задержаны 40-летний экс-военный и бывшая военнослужащая ВСУ, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. После этого Украина заявила, что высылает двух венгерских дипломатов. Сотрудники венгерского антитеррористического центра также задержали в центре Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства и в течение нескольких часов выдворили его из страны.