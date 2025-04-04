Сийярто: Венгрия никогда не поддержит вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, новая администрация США положила конец нереалистичным ожиданиям по поводу членства Украины в НАТО: "Совершенно ясно, что Украина не может вступить в НАТО, потому что это сразу приведет к третьей мировой войне. Венгры никогда не поддержат такой шаг".