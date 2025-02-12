Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто обвинил европейских лидеров в противостоянии президенту США Дональду Трампу и миру в Украине.

По словам министра, именно те, кто сегодня собирается на экстренный саммит в Париже, постоянно увеличивали эскалацию войны.

Экстренную встречу собирает французский лидер Эммануэль Макрон. Обсуждать будут ситуацию в Украине, а также вопросы европейской безопасности. Такая необходимость возникла после того, как в Старом Свете осознали, что европейских политиков, похоже, оставляют за бортом переговоров США - Россия по урегулированию конфликта в Украине.