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Сийярто заявил, что Венгрия может прекратить поставки электроэнергии Киеву
Венгрия может прекратить поставлять электроэнергию Киеву, если ее отрежут от энергоресурсов из России, как это предполагает план Еврокомиссии. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.
"Сегодня около 40-42 % импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии. Таким образом, Венгрия играет ключевую роль в энергоснабжении Украины. Но очевидно, что если энергоснабжение Венгрии подвергнется риску и станет неопределенным, это может серьезно повлиять на то, сможем ли мы продолжать поставки в Украину", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1.
Глава венгерского МИД также сообщил, что задал на заседании вопрос о том, кто покроет неустойку Венгрии перед РФ, если ЕК заставит разорвать ее долгосрочный контракт на поставку российских нефти и газа до 2037 года.
Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК предложит запрет контрактов на поставки газа из России в Евросоюз на основе торгового законодательства в попытке обойти вето обычно выступающих против Словакии и Венгрии.
Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.