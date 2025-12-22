СК РФ отрабатывает различные версии убийства генерала Сарварова в Москве

В центре Москвы совершено дерзкое убийство высокопоставленного военного - генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

Его автомобиль был подорван с помощью взрывного устройства, закрепленного под днищем. Следствие рассматривает версию причастности украинских спецслужб.

Генерал возглавлял Управление оперативной подготовки Генштаба и фактически был главным "ревизором" армии, отвечавшим за проверку боеготовности войск и командующих на местах, а также за доведение стратегических планов из центра до конкретных участков фронта.

Его устранение - это удар по системе управления и контроля российской армии, попытка разорвать связь между штабом и полевыми командирами.

Светлана Петренко, официальный представитель СК России:

"Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения. Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступлений украинскими спецслужбами. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета".

Сарваров был ценным специалистом-практиком: 6 лет боевого опыта в Чечне, участие в операции в Сирии и высшее образование в Академии Генштаба. Генерал был внесен в базу украинского сайта "Миротворец" еще в мае 2022 года.