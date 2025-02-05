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СК России завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"
В России завершили расследование дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске, стороны начинают знакомиться с его материалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.
"Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро", - сказал защитник.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером 22 марта 2024 года. Около 20:00 в здание ворвались террористы, которые открыли огонь по гражданскому населению, а затем подожгли зрительный зал. Жертвами теракта в "Крокусе" стали 145 человек, более 550 пострадали. Среди погибших и раненых были дети, а также граждане зарубежных стран.