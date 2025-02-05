СК России завершил расследование дела о теракте в "Крокусе"

В России завершили расследование дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске, стороны начинают знакомиться с его материалами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

"Следственные действия по делу завершены, стороны приступили к ознакомлению с его материалами. По закону первыми это делают потерпевшие, а их там порядка тысячи человек. Так что вряд ли дело передадут для рассмотрения в суд быстро", - сказал защитник.