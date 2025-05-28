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Скандал: ЕС играет на стороне одного из кандидатов на выборах в Польше
Похоже, в "выборы без выбора" превращается электоральная кампания в другой стране-соседке в Польше. Скандал там разгорается за скандалом.
Комитет по иностранным делам нижней палаты американского конгресса обратился за разъяснениями к Брюсселю: на каком основании Евросоюз вмешивается в польскую избирательную кампанию на стороне одного из кандидатов?
Известно, в частности, что за Рафала Тшасковского агитируют как европейские чиновники, так и компании, которые получают деньги от Демократической партии США, а также Джорджа Сороса. При этом консервативной партии "ПиС" вопреки требованиям закона не выплачивают из бюджета положенные деньги. Тем самым в ходе избирательной кампании нарушаются все мыслимые демократические стандарты, полагают в американском конгрессе.
Американские чиновники призывают голосовать за Навроцкого
Консерваторам, наверное, можно было бы посочувствовать, если бы такие же нарушения не числились за ними самими. Накануне в Польше побывала американский министр нацбезопасности Кристи Ноэм. Здесь она выступила с призывом к полякам голосовать за кандидата Навроцкого, который, дескать, прекрасно сработается с президентом Трампом.
Предвыборная кампания превратилась в войну компроматов
Очевидно, нынешние выборы в Польше стали одними из самых грязных в истории страны. В избирательную кампанию не только вовсю вмешиваются из-за рубежа, но и активно поливают друг друга обвинениями в самых отвратительных преступлениях. Обоих кандидатов подозревают в употреблении наркотиков, причем опровергнуть такие обвинения и пройти медицинское освидетельствование счел нужным лишь один из них - Навроцкий. Его однако уже успели обвинить в сутенерстве. Второго кандидата Тшасковского подозревают в тесном сотрудничестве со структурами Сороса, он не считает это криминалом.