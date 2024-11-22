ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Скандал в Парижском монетном дворе: участники Олимпиады в Париже вернули более 100 медалей

Скандальное послевкусие от парижской Олимпиады продолжается. Медали уже проржавели. Победители вернули более 100 наград из-за брака.

Изображение

Как пишут французские СМИ, причины - некачественное покрытие медалей, а также трещины на них.

Скандал уже привел к ряду увольнений и отставок в Парижском монетном дворе, ответственном за создание медалей. Международный олимпийский комитет заверил, что награды заменят "в ближайшие недели".

медалиФранцияолимпиада

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все