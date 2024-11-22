Скандал в Парижском монетном дворе: участники Олимпиады в Париже вернули более 100 медалей

Как пишут французские СМИ, причины - некачественное покрытие медалей, а также трещины на них.



Скандал уже привел к ряду увольнений и отставок в Парижском монетном дворе, ответственном за создание медалей. Международный олимпийский комитет заверил, что награды заменят "в ближайшие недели".