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Скандал в Парижском монетном дворе: участники Олимпиады в Париже вернули более 100 медалей
Скандальное послевкусие от парижской Олимпиады продолжается. Медали уже проржавели. Победители вернули более 100 наград из-за брака.
Как пишут французские СМИ, причины - некачественное покрытие медалей, а также трещины на них.
Скандал уже привел к ряду увольнений и отставок в Парижском монетном дворе, ответственном за создание медалей. Международный олимпийский комитет заверил, что награды заменят "в ближайшие недели".
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