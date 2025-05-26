Скандал в Польше: кандидат в президенты оказался бывшим сутенером

Не успел утихнуть скандал с употреблением запрещенных веществ кандидатом в президенты Польши Навроцким в эфире теледебатов, как его обвинили в сутенерстве. Меньше недели остается до финального второго тура выборов, и электоральная кампания становится все более дурнопахнущей. Издание "Онет" опубликовало расследование, в котором обвинила кандидата в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" в поставке дам легкого поведения в гостиницу Сопота в студенческие годы.

"Кароль Навроцкий хвастался, что именно он был одним из создателей сети, которая обеспечивал доставку клиентам женщин в "Гранд-отель" города Сопота. Из этих историй можно сделать вывод, что в данном отеле Кароль Навроцкий был главным дистрибьютором среди охранников, работающих там".