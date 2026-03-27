3.67 BYN
2.95 BYN
3.42 BYN
Скандал в Польше: офицер погранслужбы организовал масштабную сеть торговли людьми
Автор:Редакция news.by
Скандал в Польше: офицер погранслужбы организовал масштабную сеть торговли людьмиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b561921-7552-44fd-940b-7c92b72c4611/conversions/6238b227-463d-43c2-810c-fcdc7fcfdbfb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b561921-7552-44fd-940b-7c92b72c4611/conversions/6238b227-463d-43c2-810c-fcdc7fcfdbfb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b561921-7552-44fd-940b-7c92b72c4611/conversions/6238b227-463d-43c2-810c-fcdc7fcfdbfb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b561921-7552-44fd-940b-7c92b72c4611/conversions/6238b227-463d-43c2-810c-fcdc7fcfdbfb-xl-___webp_1920.webp 1920w
Высокопоставленный офицер погранслужбы Польши арестован за организацию масштабной сети торговли людьми. Об этом сообщает ряд местных СМИ.
По данным следствия, чиновник штаба использовал служебный доступ к базам данных иностранцев для вербовки в интересах преступного синдиката. Людей фактически превращали в рабов: у них изымали документы и деньги, принуждали к тяжелому труду и лишали элементарной медпомощи.
В списках пострадавших более 150 человек. Среди них граждане Украины, Грузии, Азербайджана и Индии.
Пока официальная Варшава тратит миллионы на имиджевую рекламу "безопасных границ", криминальные сводки продолжают пополняться именами польских силовиков.
Фото РИА Новости