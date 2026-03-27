Скандал в Польше: офицер погранслужбы организовал масштабную сеть торговли людьми

Высокопоставленный офицер погранслужбы Польши арестован за организацию масштабной сети торговли людьми. Об этом сообщает ряд местных СМИ.

По данным следствия, чиновник штаба использовал служебный доступ к базам данных иностранцев для вербовки в интересах преступного синдиката. Людей фактически превращали в рабов: у них изымали документы и деньги, принуждали к тяжелому труду и лишали элементарной медпомощи.

В списках пострадавших более 150 человек. Среди них граждане Украины, Грузии, Азербайджана и Индии.

Пока официальная Варшава тратит миллионы на имиджевую рекламу "безопасных границ", криминальные сводки продолжают пополняться именами польских силовиков.

