Скандал в Польше. Спикера сейма допросят по делу о попытке госпереворота

Очередной политический скандал в Польше. Прокуратура собирается в ближайшее время допросить спикера национального парламента в связи с делом о попытке госпереворота: пока, правда, не ясно, будет маршалок сейма выступать в качестве свидетеля или же обвиняемого. Предметом расследования является следующее: после выборов 1 июня сторонники правящей партии "Гражданская платформа" наперебой уговаривали спикера парламента не назначать инаугурацию новоизбранного президента. Голосование предлагали объявить незаконным, а временным главой государства должен был стать сам маршалок Головня.

Спикер долгое время не комментировал эти интриги, а на днях публично подтвердил, что ему предлагали совершить госпереворот. Вот этим и намерена заняться прокуратура: раз переворот планировался, значит, у заговорщиков есть имена и фамилии, а также наличие преступного замысла.



Дело может быть громким, поскольку с призывами к Головне выступили самые яркие медийные личности и даже политики первого эшелона.