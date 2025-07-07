Скандал вокруг Урсулы накаляется. В Страсбурге обсудят вотум недоверия фон дер Ляйен

Скандал вокруг Урсулы фон дер Ляйен не утихает. 7 июля в Страсбурге на сессии Европарламента будет обсуждаться вынесение ей вотума недоверия. Вопрос касается коррупционных разборок, связанных с закупками вакцин против коронавируса в период пандемии.



Как сообщает Politico, хоть голосование "носит символический характер", это "подчеркивает растущий в Брюсселе гнев в адрес фон дер Ляйен после серии противоречивых действий и скандалов".



Авторы материала уточняют, если вотум недоверия все же будет вынесен, "это приведет к отставке всей Еврокомиссии и запустит сложный процесс назначения новых 27 европейских комиссаров".