Скандальное заявление Мерца прокомментировал Дмитрий Песков

А что не способствует осуществлению мирных процессов - это агрессивная риторика некоторых западных политиков. Они не просто подогревают ситуацию на континенте, но и прямо участвуют в разжигании конфликта ракетами. Заявление Мерца -- в центре внимание и политиков, и прессы. Сначала канцлер Германии объявил, что ФРГ вместе с Францией, Англией и США отменили ограничения на использование дальнобойного оружия для ВСУ. Вскоре Мерца поправил его вице-канцлер, заявив, что отмены не было.- Но качели продолжили раскачивать новыми заявлениями об отправке Германией Taurus для ВСУ. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 500 километров. Сегодня немецкий канцлер сформулировал свою мысль иначе: отмена на запрет дальнобойного оружие имела место, но случилась якобы давно и о ней не сообщали официально. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления Мерца: "Там изрядная путаница и непонятно, это соответствует действительности или нет, потому что вчера Мерц заявил о том, что решение принято, что европейцы приняли решение. Он, правда, не говорил про американцев, он говорил про европейцев плюс Британия. Вчера же один из членов кабинета это опровергал. Сегодня или вчера поздно вечером Мерц все-таки настаивал на том, что несколько месяцев назад такое решение принято. Так или иначе, если это соответствует действительности, то это эскалация. Это эскалация, эскалация серьезная, которая самым серьезным образом противоречит, наверное, тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые сейчас предпринимаются".