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Сколько дельфинов погибло из-за разлива мазута в Керченском проливе

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Разлив мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива привел к гибели дельфинов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Росрыболовство.

"Нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населенные пункты. Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов", - говорится в сообщении ведомства.

По последним данным научно-экологического центра "Дельфа", после крушения танкеров уже 21 дельфин был найден мертвым на Кубани.

Два танкера получили повреждения и терпят бедствие в Керченском проливе. Что известно к этому часу

Ранее директор центра Татьяна Белей также заявила, что экологи предлагают властям способы обследования мертвых дельфинов после ЧП с танкерами, так как пока еще ни одно тело морского млекопитающего не было изучено.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40 % топлива.

В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

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