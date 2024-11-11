Сколько дельфинов погибло из-за разлива мазута в Керченском проливе

Разлив мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива привел к гибели дельфинов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Росрыболовство.

"Нефтяной разлив оказал негативное воздействие на прибрежные районы Анапы, станицы Благовещенской, Витязево и другие населенные пункты. Пляжные зоны оказались покрыты мазутом, что привело к гибели водоплавающих птиц и дельфинов", - говорится в сообщении ведомства.

По последним данным научно-экологического центра "Дельфа", после крушения танкеров уже 21 дельфин был найден мертвым на Кубани.

Ранее директор центра Татьяна Белей также заявила, что экологи предлагают властям способы обследования мертвых дельфинов после ЧП с танкерами, так как пока еще ни одно тело морского млекопитающего не было изучено.

В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40 % топлива.