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Сколько готов заплатить Запад за смену политического курса Беларуси?
Как Соединенные Штаты разделились в оценке турне Зеленского и почему визит президента Украины - это прямое вмешательство в американские выборы? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, что сегодня происходит в мировой политике и экономике. Новый центр силы БРИКС - знак "кирпич" на пути доллара. Почему главная валюта планеты все быстрее катится в тупик и что всех ждет в ближайшем будущем: небольшой финансовый поворот или глобальный переворот? Новые правила и наше место на этой арене.
А также сколько готов заплатить Запад за смену политического курса Беларуси, и почему у них все равно ничего не получится? Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" сразу после "Панорамы".
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