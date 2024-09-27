Сколько готов заплатить Запад за смену политического курса Беларуси?

Как Соединенные Штаты разделились в оценке турне Зеленского и почему визит президента Украины - это прямое вмешательство в американские выборы? Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают, что сегодня происходит в мировой политике и экономике. Новый центр силы БРИКС - знак "кирпич" на пути доллара. Почему главная валюта планеты все быстрее катится в тупик и что всех ждет в ближайшем будущем: небольшой финансовый поворот или глобальный переворот? Новые правила и наше место на этой арене.