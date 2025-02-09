Сколько составляли гранты USAID на Беларусь в миллионах долларов США

Поистине "игра престолов" развернулась в США вокруг закрытия или реорганизации Агентства по международному развитию. Во всяком случае, сейчас его работа приостановлена.

А ведь речь идет о структуре, которая много лет выполняла роль мягкой силы американской внешней политики. Миллиарды долларов уходили на создание пятых колонн в странах-мишенях.

Разгром USAID вызвал панику у грантоедов во всем мире. А в Сеть слили подробности, на что тратились американские налоги. Трамп и его соратники уверены: агентство не делало Америку великой.

Падение USAID

Страсти вокруг Агентства США по международному развитию не утихают уже более недели. Трамп обвинил USAID в расточительстве и коррупции. Маск назвал "криминальной организацией, которой необходимо умереть".

Заодно дело дошло до самого неприкасаемого ранее ведомства - ЦРУ, работникам тоже предложено уволиться. Между тем обе организации плотно связаны между собой. ЦРУ проводило теневые операции за рубежом, USAID финансировало "мягкую силу" вмешательства. Это ликвидация или все-таки трансформация инструмента внешней силы США?

Проекты USAID активнее финансировали демократы нежели республиканцы. Бюджеты программ агентства утверждает Конгресс США на основании закона об иностранной помощи. Это около 1 % федерального бюджета страны. Вроде бы немного, но сумма по итогу выливается огромная. За 8 лет, например, 335 млрд долларов. Но куда и на что они направлены? Сейчас в Сеть активно сливаются статьи американских расходов. В некоторые поверить очень непросто, ибо выглядят они крайне абсурдно. Среди примеров: 1,5 млн долларов на продвижение "равенства и инклюзивности" в рабочих коллективах Сербии, 47 тыс. долларов пошли на "трансгендерную оперу" в Колумбии, 32 тыс. долларов - на "трансгендерные комиксы" в Перу. Или закупку удобрений в Афганистане, которые в результате использовались в производстве героина. USAID тратило деньги и на пайки для "Аль-Каиды".

Если уровень американского бреда недостаточен, то вот еще: 10 млн долларов администрация Байдена отправила на создание трансгендерных мышей, крыс и обезьян.

Стала известна и цена исполнения голливудской мечты Зеленского. В 2022-м Украину массово начали поддерживать американские звезды. Приезжали в Киев на поклон. Не бесплатно, конечно. Поддержка Зеленского Анжелиной Джоли обошлась американским налогоплательщикам в 20 млн долларов, Орландо Блумом - в 8 млн, Шоном Пеном - в 5 млн. Бен Стилер получил 4 млн долларов, а Сильвестр Сталлоне - 1,5 млн.

Стив Самарин, политолог (США):

"Для достижения политических целей стали использоваться деньги американских налогоплательщиков. И это при том, что у нас такой внешний долг, которого никогда не было, мы в долгах не просто по уши, а с головой. И все же мы продолжаем выбрасывать деньги на какие-то совершенно безумные проекты, на то, чтобы выделить деньги хору трансвеститов в Колумбии. Где Колумбия, где Соединенные Штаты? Зачем все это делается?"

Шло финансирование и совершенно нацистских программ. В период с 1996 по 2000 год 200 тыс. перуанцев стали жертвами принудительной стерилизации.

Вот что вспоминает одна из жертв программы, которой тогда ей было всего 17 лет: "Медсестры схватили меня и привязали мои руки и ноги к кровати. Одна из них схватила за голову. Боль была невыносимой. Я сказала врачу, что не хочу, чтоб он меня резал, но я уже чувствовала, как моя теплая кровь течет по моему телу".

Программа контролировалась местным правительством на самом высоком уровне. 30 женщин погибли.

И вы не догадаетесь, как эта программа была преподнесена людям. Первое: сокращение нищеты в стране. Второе: расширение прав и возможностей молодых женщин. А в самом центре этой совершенно нацистской программы стояло USAID. Оно ее и инициировало, и финансировало. И это один из крупнейших подобных проектов со времен гитлеровской Германии.

Короткое отступление в сторону: ни один из современных так называемых борцов за свободу и демократию не побрезговал в дальнейшем брать американские деньги. 200 тыс. перуанских женщин насильственно стерилизовали во имя этой самой "демократии". Американцы заплатили за это 35 млн доларов.

Не пискнул ни один борец с "диктаторским белорусским режимом".

Под прикрытием USAID работали агенты Центрального разведывательного управления, да и само агентство осуществляло секретные операции против враждебных для США правительств.

Излюбленная уловка - изображать и формировать образ антиамериканского или антинатовского режима как диктаторского, который "представляет серьезную угрозу правам человека". А под эти предлогом уже осуществлять операции для якобы "предотвращения гуманитарной катастрофы".

По оценкам, за последние три десятилетия среди всех свергнутых правительств более 90 % были свергнуты в результате якобы "ненасильственных революций".

Александр Ионов, член совета по правам человека при Президенте России:

"За USAID стоит не только государственный департамент, а в первую очередь американские спецслужбы, и решение о грантовой помощи принимается в первую очередь не аппаратом государственного секретаря и курирующими департаментами таких организаций, как USAID, а принимается в Лэнгли. Поэтому мы видели в 2020 году, какая массированная атака была на Республику Беларусь со стороны этих организаций для того, чтобы сеять здесь беспорядочным абсолютно образом пропаганду и ложь; для того, чтобы вывести на улицу людей, которых, к сожалению, ввели в заблуждение. Лекала были одинаковые. Такая же история повторилась и на Ближнем Востоке, и в Украине, и в странах бывшего Советского союза, таких как Грузия и Армения и т. д."

После распада СССР USAID стало одним из крупных финансовых доноров для постсоветских стран, забредших на путь демократии. Агентство заливало миллионы в страны своих политических интересов. Крупнейшим получателем мягких финансов, конечно, была Украина. За их счет функционировали государственные структуры и около 90 % всех местных СМИ.

Объем финансирования USAID на постсоветском пространстве за 10 лет в млн долларов США, по данным ForeignAssistance.gov:

Примечательно, что сами Штаты, например, еще в 30-х годах пошлого века приняли закон о запрете иностранного финансирования НКО и НПО в своей стране, а чуть позже сами с помощью доллара начали вмешиваться в государственные дела.

Что касается Беларуси. Несмотря на закрытие USAID с 2021 года, агентство продолжало финансирование разных программ. Например, лоббирование санкций финансировалось именно USAID.

Рассмотрим пункт "На демократию и развитие гражданского общества". Именно в этот раздел вкладывались самые одиозные идеи. Это и обучение активистов, и пропаганда лжи в так называемых СМИ, здесь же и суммы, от которых зависимы "независимые" журналисты, работающие на Беларусь (вне Беларуси, конечно).

Гранты USAID по программе "Демократия, права человека и госуправление" (Беларусь) в млн долларов США, по данным ForeignAssistance.gov:

Полная же картина, начиная с 2020 года, с учетом закрытия белорусского офиса выглядит так.

Гранты USAID на Беларусь в млн долларов США:

Цифры наглядно свидетельствуют о том, что финансирование радикальной пятой колонны существенно возросло по мере эскалации напряженности в нашем регионе.

В Беларуси офис USAID был закрыт по распоряжению белорусских властей осенью 2021 года. Его открыли в Литве. 20 сентября 2024 года на церемонии открытия прозвучала интересная цифра: с 1992 года правительство США выделило белорусской так называемой оппозиции более 1,1 млрд долларов иностранной помощи во всех секторах.

Дмитрий Новиков, доцент факультета НИУ "Высшая школа экономики", кандидат политических наук:

"Нужно отметить, что далеко не обязательно USAID действовало напрямую. В большинстве случаев как бы хвоста USAID мы могли и не увидеть, потому что они выделяют, как правило, средства фондам-прокладкам. Это крупные фонды, некоммерческие организации, а те уже действуют от их имени в интересующих Соединенные Штаты Америки странах".

Теперь белорусская пятая колона оказалась на паперти. После объявления Трампом прекращения программы финансирования на 90 дней, аудита, а теперь еще неразберихи вокруг дальнейшего существования этой грантовой кормушки уже свернут ряд антигосударственных проектов.

Мы, конечно, не расстроены. Однако когда в 2020 году и далее говорилось о том, что они получают деньги по иностранным (конкретно американским) грантам (а это явный абсурд самого понятия "независимые", поскольку не могут независимые существовать за счет госбюджета из-за океана), тогда экстремисты называли это байками от госпропаганды. Теперь никто не стесняется говорить о прямой зависимости от доллара, и о том, что выполняют задачи в рамках интересов Штатов.