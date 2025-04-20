Сколько стоит? Байден в роли свадебного генерала начал гастроли на корпоративах

Экс-президент США Джо Байден предлагает себя в качестве свадебного генерала. За 300 тыс. евро он готов выступить на конференции, бизнес-форуме и даже (если будет такое предложение) на корпоративе.

Похоже, первые заказчики уже нашлись. Байден выступил в Чикаго на заседании ассоциации бизнес-коучей. Причем выступил, что называется, на все деньги: "Я помню, как смотрел на проезжавший мимо автобус, он был полон цветных детей… Я никогда таких не видел. Никто не король. Никто не босс… Все, чего просят люди, - это шанс, честность, порядочность и простая справедливость".