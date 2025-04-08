Сколько стоит свобода слова на Западе, или Кто делает контент "независимым" СМИ

За сколько можно купить свободу слова на Западе и кто на самом деле создает контент "независимым" СМИ, теперь стало известно наверняка.

Что удивительно, все это вскрылось с легкой руки президента США Дональда Трампа, который поручил главе нового Департамента эффективности правительства Илону Маску устроить большую чистку в Вашингтоне. Безусловно, все делалось не справедливости ради, а для сокращения дефицита американского бюджета на триллионы долларов.

Давно надо было с этим покончить. При экс-президенте США Джо Байдене они совсем с ума сошли - разбрасывали деньги направо и налево. Ни стыда ни совести, прохиндеи. Дональд Трамп

Под нож отправились многие - этому свидетельствуют списки с десятками структур и агентств. Например, USAID - агентство по международному развитию, которое позиционировало себя как агентство гуманитарной помощи, а на деле являлось политическим тараном США. Эта структура профинансировала десятки цветных революций, включая революцию роз в Грузии, оранжевую в Украине. Сотни миллионов долларов ушли на раскачку ситуации в Беларуси и на заказную международную реакцию на них. Прикрываясь социальными проектами по всему миру, агентство через сеть своих фондов проникало в общество и начинало борьбу за умы, разжигая огонь майданов.

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb8dd110-f97c-4ac4-83ae-101cc2448a78/conversions/48c931b9-89e6-4ee1-9509-00ab0e73ee98-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb8dd110-f97c-4ac4-83ae-101cc2448a78/conversions/48c931b9-89e6-4ee1-9509-00ab0e73ee98-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb8dd110-f97c-4ac4-83ae-101cc2448a78/conversions/48c931b9-89e6-4ee1-9509-00ab0e73ee98-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cb8dd110-f97c-4ac4-83ae-101cc2448a78/conversions/48c931b9-89e6-4ee1-9509-00ab0e73ee98-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Экс-глава полиции Чехии Станислав Новотный заявил, что USAID - это монстр, который изменил мир через структуры ЦРУ и в сотрудничестве с соросовской сетью так называемых НКО. Агентство организовывало государственные перевороты, назначало извращенную гендерную идеологию, создавало военные конфликты, массовую эмиграцию, уничтожало самобытную культуру.

Украина - самый яркий пример. Превращение "незалежного" американского сателлита обошлось Вашингтону в 5 млрд долларов. В этом еще 10 лет назад призналась представитель Госдепа Виктория Нуланд, которая раздавала печенье на майдане. А теперь об этом говорит уже и Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, который и создал USAID в далеком 1961 году.

Роберт Кеннеди-младший:

"В Украине случились беспорядки, которые называются майданом, но не сообщалось, что их финансирует США. Правительство об этом молчало. USAID, которое выступало под прикрытием ЦРУ, вложило 5 млрд долларов в финансирование этих беспорядков. ЦРУ свергло, я думаю, 83 правительства в период с 1947 по 1997 год, а это треть правительств на Земле, и большинство из них были демократическими".

Исходя из обнародованных данных, Украина оказалась лидером среди получателей грантов США по линии USAID - с 2021 по 2024 год получен почти 31 млрд долларов, или 21 % всей международной помощи агентства.

По словам экс-члена Палаты представителей США Рона Пола, 90 % СМИ в Украине финансируются правительством США. Это означает, что там фактически нет независимых СМИ, есть только фейковые новостные агентства, готовые следовать пропагандистской линии администрации США.

Недавно и вовсе дошло до абсурда - работа комиссии по отбору судей для украинских судов оказалась парализована после прекращения грантов USAID. В этом призналась нынешняя министр юстиции Ольга Стефанишина. Впрочем, сами Штаты от этого в проигрыше не остались.

"Если USAID будет закрыта, то 50 млрд долларов в год больше не будут направляться в руки НПО по всему миру, чтобы сеять хаос. Украина - колоссальная схема по отмыванию денег, ведь оружие туда не идет, а отправляется по всему миру, в том числе в ближневосточные и африканские страны, чтобы дестабилизировать местные правительства. И мы знаем, что деньги там тоже не появляются, а идут оборонным подрядчикам, компаниям вроде BlackRock, которые сейчас собираются перестроить Украину", - сказал американский журналист Бен Суонн.

Бен Суонн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e95fb93-f497-4936-8b96-6f4ee5ca9e08/conversions/bda7a1da-87c2-4ed9-98f6-9d425b012e41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e95fb93-f497-4936-8b96-6f4ee5ca9e08/conversions/bda7a1da-87c2-4ed9-98f6-9d425b012e41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e95fb93-f497-4936-8b96-6f4ee5ca9e08/conversions/bda7a1da-87c2-4ed9-98f6-9d425b012e41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1e95fb93-f497-4936-8b96-6f4ee5ca9e08/conversions/bda7a1da-87c2-4ed9-98f6-9d425b012e41-xl-___webp_1920.webp 1920w Бен Суонн

А вот список самых нелепых трат USAID:

1,5 млн долларов на продвижение разнообразия и инклюзивности в Сербии.

70 тыс. долларов на мюзикл в Ирландии.

47 тыс. долларов на трансгендерную оперу в Колумбии.

2 млн долларов на операции по смене пола в Гватемале.

6 млн долларов на туризм в Египте.

20 млн на шоу "Улица Сезам" в Ираке.

Кроме того, американские налогоплательщики, сами того не подозревая, вложили в закупку удобрений в Афганистане, которые потом использовались для создания героина, а еще в поддержку террористических организаций, связанных с Аль-Каидой.

Стив Самарин, политолог (США):

"Сейчас это все стало достоянием гласности. И мир над нами и плачет, и смеется одновременно, когда 50 млн долларов было отправлено в разрушенную Газу, где нет камня на камне, на покупку презервативов. Послушайте, это же издевательство. "Врачам без границ" было отправлено 102 млн долларов для участия в спасательных операциях в секторе Газа, а дошло только 68 млн, то есть 34 млн где-то растворились по пути".

Негодуют сегодня и "независимые" СМИ, ведь их "независимость" вмиг обрушилась после приостановки американских грантов, в частности, грантов по линии USAGM (агентство по глобальным медиа), которые также прикрыли. Собственно, и было за что. Белый дом заверил, что больше американцы не будут содержать "радикальную пропаганду", но основные претензии предъявлялись финансовые, ведь годовой бюджет у агентства составляет 950 млн долларов. Из них, например, 250 млн пошли на аренду 13-этажного здания в Вашингтоне.

Старший советник USAGM Кэри Лейк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/237be218-b590-4941-89a2-231b77406490/conversions/e0ff9fe8-39c4-4202-969d-a5aad94efe09-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/237be218-b590-4941-89a2-231b77406490/conversions/e0ff9fe8-39c4-4202-969d-a5aad94efe09-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/237be218-b590-4941-89a2-231b77406490/conversions/e0ff9fe8-39c4-4202-969d-a5aad94efe09-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/237be218-b590-4941-89a2-231b77406490/conversions/e0ff9fe8-39c4-4202-969d-a5aad94efe09-xl-___webp_1920.webp 1920w Старший советник USAGM Кэри Лейк

"Это немыслимо. У них есть собственное полностью оборудованное здание, и они могли там сделать ремонт, но вместо этого арендовали другое здание. В нем имеются шикарные переговорные комнаты с окнами в пол, - подчеркнула Кэри Лейк. - Я насчитала 26 переговорных. Здесь есть четыре декоративных моста, которые ведут в никуда. Большие водопады, отделка итальянским мрамором, кожаная мебель - за все это платили американские налогоплательщики".

Впрочем, американские налогоплательщики раскошелились не только на водопады и мрамор, но и на зарплату сотен журналистов по всему миру. Само агентство не особо известно, а вот СМИ, которые находились на его содержании, - весьма. Это те самые экстремистская "Радио Свобода" и "Голос Америки", которые не уставали повторять, что они "неподконтрольные", "самостоятельные" и "ни от кого не зависящие".

Стивен Капус, главный исполнительный директор RFE/RL ("Радио Свободная Европа"):

"Мы не можем понять, почему кто-то может применять к нам радикальные меры в такой важный момент истории. У нас есть своя аудитория, и мы работаем уже 75 лет. И вот так за одну ночь росчерком пера все прекратить. Это очень недальновидно".

Безусловно, раскачивать ситуацию в турбулентные моменты истории проще простого. Из-за этого журналисты (к примеру, пражская редакция "Радио Свобода") получали даже по европейским меркам баснословные гонорары. За одну статью - минимум 300 долларов, за одно фото - 60. Ежемесячная зарплата штатных сотрудников составляла, по меньшим меркам, 3,5 тыс. долларов, сообщил источник "Новостей Сибири". Смогут ли они независимо от американской валюты продолжать свою работу? Вряд ли, тем более, что экстремисты из "Радио Свобода" уже давно ходят с черной меткой и клеймом на лбу.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир рассказал, что репутация у таких СМИ "была с душком" еще и потому, что на станции в холдинге "Радио Свобода" работало огромное количество бывших нацистских коллаборационистов. "Там работали люди, которые в Советском Союзе вряд ли бы избежали петли, а тут нашли работу представители нацистских и коллаборационистских организаций, которые до сих пор сражаются под разными названиями на территории Украины", - добавил он.

"Радио Свобода" была основана в 1953 году, и, судя по персоналу, возникло оно не на ровном месте. То, что американское правительство вывозило в США и страны Южной Америки нацистских преступников, факт известный. Но то, что многие из них устраивались на "Радио Свобода", тоже не секрет, но об этом на Западе предпочитают молчать - слишком неудобная правда. Но подтверждения звучат из уст самих руководителей этого независимого СМИ с финансированием от ЦРУ. В фрагменте программы "60 минут" в 1982 году сообщили, что Станислав Станкевич был завербован американскими спецслужбами, ему дали хорошую работу на "Радио Свобода" и гражданство США.

Станислав Станкевич - пособник нацистов, предатель родины. До войны работал учителем польского языка и литературы в школе. В 1941-м добровольно пошел на службу к немецким оккупационным властям. Он активно служил на благо Третьего рейха. На его руках осталась кровь тысяч убитых евреев Борисовского гетто.

Еще один нацистский преступник - Вилис Хазнерс, которого приютили и обогрели Штаты. С первых дней оккупации он служил в батальонах полиции, но после войны долгое время создавал программы в этом СМИ.

Александр Кучухидзе - предатель и тоже бывший пропагандист вермахта, занимался вербовкой в национальные легионы СС. На "Радио Свобода" представлял грузинскую редакцию.

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Армянин Вараздат Шауни - немецкий полицай, после войны курировал на "Радио Свобода" отдел культуры.

Продолжать можно долго, но тут возникает резонный вопрос: какие ценности эти пособники и убийцы могли транслировать аудитории? Циничная ложь в подаче материала была настолько откровенной, что коллеги называли работников радиостанции наследниками Геббельса.

Политолог из России Владимир Корнилов признался, что изучал нацистскую прессу, сравнивал с тем, кто работал в этих вражеских "голосах", и узнавал знакомые фамилии. "Могу перечислить массу фамилий. Для примера можно взять газету "Подолянин" за 1942 год, где было напечатано фото Геббельса с восхищениями на первой странице. Главным редактором там был Дмитрий Корбутяк, который более 20 лет потом работал в "Голос Америки" и на "Радио Свобода". Более 20 лет он рассказывал о том, как существует западная демократия. При этом скромно умалчивая, как сам восхищался Геббельсом", - рассказал политолог.

После окончания войны нацистская пресса потеряла актуальность, а журналисты перекочевали в новые СМИ, где им поставили примерно похожие задачи. К слову, пришлись такие кадры весьма кстати. Подобные экземпляры - лучшие работники в пропагандистском издании, которое прикрывается демократическими ценностями.

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Сегодня сотрудники экстремистского "Радио Свобода" неистово чернят героев Великой Отечественной войны, яро переписывают историю, где уже СССР развязал Вторую мировую войну, а Иосиф Сталин был сообщником Адольфа Гитлера. Методология экстремистов манипулирования общественным сознанием не имеет никаких ограничений и святынь.

"Как белорусская, так и украинская редакции "Радио Свобода" на протяжении десятилетий были прибежищами самых отмороженных фашистов. Их возглавляли долгие годы люди, напрямую служившие полицаями, - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин. - Именно в этих радиостанциях за американские деньги были сформулированы человеконенавистнические антигосударственные идеи, которые в Украине в итоге и стали господствовать последние 20-30 лет. "Радио Свобода", особенно украинская служба, несет прямую ответственность за драму и трагедию, разыгравшуюся в Восточной Европе".

Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbeb7d70-02f0-432b-bdd0-c53bb04f8fa2/conversions/b73a489a-615f-44bd-b4fe-58485ab3711d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbeb7d70-02f0-432b-bdd0-c53bb04f8fa2/conversions/b73a489a-615f-44bd-b4fe-58485ab3711d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbeb7d70-02f0-432b-bdd0-c53bb04f8fa2/conversions/b73a489a-615f-44bd-b4fe-58485ab3711d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbeb7d70-02f0-432b-bdd0-c53bb04f8fa2/conversions/b73a489a-615f-44bd-b4fe-58485ab3711d-xl-___webp_1920.webp 1920w Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС

Потомки нацистов, сидящие у власти в Европе, горят желанием и дальше подливать масло в огонь не только украинского конфликта. "Радио Свобода" в Брюсселе называют маяком демократии и намерены вместо США начать финансирование данного СМИ. Особо беспокоятся и чехи, на территории которых расположена штаб-квартира "Радио Свобода". МИД страны всеми силами и на всех уровнях пытается убедить союзников по блоку в необходимости выделить средства, но только далеко не все страны ЕС хотят финансировать убыточную фабрику лжи. Они понимают, что Штаты закрыли ее не просто так.

Одна беда: чем теперь займутся все эти насаждавшие демократию персонажи. Они ведь ничего другого не умеют, кроме как свергать режимы. Может, не случайно сейчас по Америке прокатилась волна поджогов электрокаров Tesla, погромов автосалонов. Инициатор всех этих чисток - Илон Маск, которому теперь и мстят.

Свято место пусто не бывает, и история теперь уже легендарной коррупционной схемы под названием USAID и чуть менее известной USAGM на этом не закончится. Полностью отказываться от такой формы влияния и продвижения интересов новая американская администрация, конечно, не будет, просто сменятся названия, менеджеры, сотрудники, приоритеты нового заказчика. А пока отставные пропагандисты бегают по судам, подают иски, в том числе и на своих теперь уже бывших работодателей - тех самых, которые годами их кормили. А главное, пишут заявления на тех, кто рассказал правду о тотальной коррупции и воровстве в агентствах. Наверное, это все, что необходимо знать о честных поборниках "свободы слова".