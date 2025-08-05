Скончался экс-глава Румынии Ион Илиеску

В правительстве Румынии заявили, что ушел из жизни экс-президент страны Ион Илиеску.

"С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску, - указывается в сообщении, размещенном на сайте кабинета. - Бывший президент румынского государства скончался 5 августа 2025 года в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску".