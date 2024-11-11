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Скончался один из раненых депутатов парламента Абхазии

Скончался один из раненых депутатов парламента Абхазии

Депутат парламента Вахтанг Голандзия, раненый во время стрельбы в парламенте, умер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

"Вахтанг Голандзия умер, второму раненому - Кану Кварчии - оказывают всю необходимую помощь. Он ранен в руку", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В Абхазии около парламента произошла стрельба - двое депутатов ранены
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