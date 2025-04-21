В США раскрыли, кто может стать следующим папой римским. Следующим папой может стать выходец из Африки, Италии, Шри-Ланки или США, пишет New York Post. "Главные кандидаты (на пост папы римского. - Прим. Ред.) варьируются от сторонников "неомодернистских" теологических позиций до более консервативных", - говорится в сообщении.Об этом информирует РИА Новости.

В качестве претендентов авторы указали филиппинского кардинала Луиса Тагле, итальянского прелата Пьетро Паролина, придерживающегося консервативных позиций и поддерживающего сотрудничество церкви с коммунистическим Китаем, а также французского претендента Жан-Марка, которого в материале назвали "любимым" кардиналом Франциска.