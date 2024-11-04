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Слишком дорого: Запад вооружает Киев все менее охотно
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Что изменится в законе об обращении с животными, рассказал адвокат
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Применение ракеты "Орешник" против агрессии НАТО не вразумит Запад - военный политолог
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