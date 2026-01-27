Словакия и Венгрия оспорят запрет на импорт газа из России

Cовет ЕС утвердил окончательную дату, к которой планирует отказаться от импорта российского газа. Полный запрет на поставки СПГ вступает в силу с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.

Но не все согласны с таким решением. Венгрия и Словакия оспорят это в Европейском суде. Как указал глава МИД Венгрии Сийярто, постановление Совета ЕС является "юридической уловкой", поскольку для принятия этой меры требовалось единогласное решение стран - членов сообщества. Однако решение обманным путем было принято большинством голосов.