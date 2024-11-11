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Словакия может остановить поставки электричества Украине в ответ на прекращение газового транзита
Зеленский сумел испортить отношения практически со всеми ближайшими западными соседями. После прекращения газового транзита колоссальные убытки несет Словакия - в Братиславе оценивают свои потери в 1 млрд евро только за 2025 год.
Урон, который Киев нанесет Евросоюзу на протяжении ближайших двух лет, варьируется от 70 до 120 млрд евро. Словаки обещают Украине ответные меры, которые приведут Зеленского в чувство. В частности, речь идет об остановке поставок электричества и о прекращении помощи украинским беженцам.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"Я еду в Брюссель на переговоры с комиссаром по энергетике и сделаю все, чтобы разбудить его от сладкого сна, потому что у нас чертовски серьезная проблема - проблема в десятки миллиардов евро. Ни Словакия, ни ЕС не находятся в состоянии войны, у нас нет причин терпеть авантюры Зеленского, особенно если смотреть на помощь, которую Словакия и ЕС предоставляют Украине".
И Венгрия объявила, что станет всячески тормозить процесс присоединения Украины к ЕС. Будапешт недоволен намерением Киева блокировать еще и поставки нефти через свою территорию. Венгры указывают, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС гарантировало сохранение транзита. Никаких других решений на этот счет Евросоюз не принимал, и обеспечение бесперебойных поставок является обязанностью Зеленского, а не его доброй волей.
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