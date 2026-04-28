Словакия подала иск в суд ЕС из-за запрета на поставки российского газа

Словакия официально подала иск в суд Евросоюза против решения о постепенном запрете на импорт российского газа в страны сообщества. Подобную жалобу в суд ЕС ранее подала и Венгрия.

Запрет на поставки российского СПГ в Евросоюз будет введен к 1 января 2027 года, а трубопроводного - к 30 сентября. Эмбарго вступает в силу постепенно: так, с 25 апреля заработает запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам.