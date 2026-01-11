Словакия подтвердила отказ от военной помощи Украине

Словакия подтвердила отказ от оказания военной помощи Украине. Президент страны Пеллегрини подчеркнул: "Республика и далее не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда никаких солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от ЕС".



Премьер Словакии Фицо в свою очередь указал на утрату уважения к международному праву, заявив, что "сегодня мирового порядка не существует, не существует механизма международного права". Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что "ЕС никогда не находился в столь глубоком кризисе, как сегодня".