Словакия сняла запрет на экспорт нефтепродуктов
Автор:Редакция news.by
Словакия сняла запрет на экспорт дизельного топлива за рубеж, введенный 19 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
По словам премьер-министра Фицо, решение принято по запросу Чехии и Венгрии. Ключевым фактором отмены стало то, что компания Slovnaft смогла обеспечить достаточные объемы нефти через другой нефтепровод - "Адрия". Это позволило постепенно нормализовать производство и снабжение. Ожидается, что уже 14-15 апреля НПЗ выйдет на полную мощность. В таких условиях предприятие сможет не только бесперебойно обеспечивать внутренний рынок, но и вернуться к экспорту топлива.