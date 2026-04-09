Словакия сняла запрет на экспорт нефтепродуктов

По словам премьер-министра Фицо, решение принято по запросу Чехии и Венгрии. Ключевым фактором отмены стало то, что компания Slovnaft смогла обеспечить достаточные объемы нефти через другой нефтепровод - "Адрия". Это позволило постепенно нормализовать производство и снабжение. Ожидается, что уже 14-15 апреля НПЗ выйдет на полную мощность. В таких условиях предприятие сможет не только бесперебойно обеспечивать внутренний рынок, но и вернуться к экспорту топлива.