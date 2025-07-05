Словакия вновь блокирует инициативы Евросоюза против России

Словакия заблокировала очередной пакет санкций Евросоюза против России. Братислава категорически против полного отказа от российского природного газа для стран - членов ЕС.



Еще месяц назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что страна не поддержит 18-й пакет антироссийских санкций, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями.